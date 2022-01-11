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Восемь человек были спасены и один погиб при пожаре в Вологде

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В Вологде во вторник, 11 января, произошел пожар в пятиэтажном кирпичном жилом доме. Об этом сообщает областное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в здании на Пошехонском шоссе, 32 загорелась комната на четвертом этаже.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Пожарные спасли из горящего дома восемь человек, в том числе ребенка, еще 20 жильцов были эвакуированы. В результате ЧП один человек погиб.

В тушении были задействованы 51 спасатель и 14 единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

Ранее в тот же день загорелось офисное здание в подмосковном Дмитрове. Огонь распространился на площадь 500 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

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