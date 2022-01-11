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Возгорание офисного здания произошло в подмосковном Дмитрове

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Пожар площадью 500 кв. м произошел в офисном здании в подмосковном Дмитрове во вторник, 11 января.

Пожар произошел по адресу: улица 2-я Левонабережная, дом 12. В тушении огня задействованы 54 человека и 22 единицы техники. Объявлен второй ранг пожара, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

10 января пожар произошел в жилом доме в Ялте, пламя распространилось на площади 800 кв. м. Специалисты эвакуировали 27 человек и еще одного спасли из огня. Пострадали 25 квартир. 11 января о ликвидации пожара сообщила глава администрации города Янина Павленко.

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