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ЦБ оценил предстоящее подорожание ОСАГО в 2567 рублей

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Банк России поддержал законопроект Минфина о повышении лимита выплат при причинении вреда жизни и здоровью по ОСАГО до 2 млн рублей и отмене учета износа деталей ТС. Это приведет к росту компенсаций для пострадавших, улучшению страховой защиты для виновников ДТП, а также сделает невозможным взыскать через суд с виновника разницу в цене новой и изношенной детали.

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За счет увеличения лимита выплат по жизни и здоровью в четыре раза цена полиса может вырасти минимум на 21%, или в среднем на 1123 рубля, а отмена учета износа деталей может потребовать повышения тарифа на 27%, то есть примерно на 1444 рубля, оценили в ЦБ. Там уверены, что водить эти изменения следует поэтапно — сначала повысить лимит по выплатам, а не ранее, чем через год — отменить учет износа.

В страховых компаниях также поддержали инициативу. Увеличение лимитов позволит выдавать потерпевшим справедливый размер возмещения и не повлияет на устойчивость страховщиков, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. По его словам, это изменение приведет к подорожанию ОСАГО на 20%, а отмена учета износа деталей – еще на 40%. Первую меру планируется принять уже с 1 января 2023 года, добавил заместитель генерального директора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Мега полис: ЦБ оценил подорожание ОСАГО в 48%

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