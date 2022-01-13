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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 января

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Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг, 13 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Температура в столице и днем и ночью составит 8–6 градусов ниже нуля.

В Московской области температура днем днем будет варьироваться от –10 до –5, и так же ночью.

Ветер — юго-западный со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

13 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Он также пообещал, что 14 января в Ивановской области и в Подмосковье будут сильные осадки и снежные заносы.

12 января Вильфанд рассказал, что на старый Новый год температура ниже климатической нормы ожидается только на юге Западной Сибири, однако 15 января там резко потеплеет. По его словам, самая холодная погода в новогоднюю ночь по старому стилю будет в Омской, Томской, Новосибирской областях и Красноярске.

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