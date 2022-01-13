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Столтенберг проинформировал министров обороны ЕС о результатах переговоров с РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал министров обороны стран Евросоюза (ЕС) о результатах переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Об этом рассказал глава ЕС по дипломатии Жозеп Боррель в среду, 12 января.

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«Мы обсудили вмешательство частных субъектов в наши миссии с (заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям — Ред.) Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, которые проинформировали нас об итогах заседания Совета Россия— НАТО», — написал он на своей странице в Twitter.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Столтенберг назвал заседание Совета Россия–НАТО «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. Генсек альянса подчеркнул, что между Россией и НАТО существуют разногласия, которые «нелегко преодолеть, но было важно начать диалог».

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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