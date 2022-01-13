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Главу крупного поставщика отечественного ПО заподозрили в пиратстве

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Почтовый сервер, который используют крупнейшие российские компании и ведомства, может оказаться пиратским. СК возбудил уголовное дело против Александра Малышева, руководителя АО «СталкерСофт» — компании, разрабатывающей и продающей коммуникационную платформу CommuniGate Pro.

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По словам собеседника «Известий» из правоохранительных органов, в январе-августе 2018 года АО «СталкерСофт» незаконно продавало контрафактные экземпляры программы CommuniGate Pro без ведома правообладателя — программиста Владимира Бутенко. Общая сумма сделок превысила миллион руб.

Как сообщили «Известиям» в «СталкерСофт», на начало 2022 года система CommuniGate Рго насчитывает около 150 млн пользователей. Среди них такие ведомства как МВД, Генеральная прокуратура, крупнейшие российские предприятия оборонного комплекса, РЖД и другие структуры.

В компании не признают обвинений в нарушении авторских прав. По версии «СталкерСофт», уголовное преследование инициировала Анна Бутенко — наследница Владимира Бутенко, который скончался 29 августа 2018 года.

«В начале 2021 года органы УМВД по СЗАО по заявлению Анны Бутенко провели доследственную проверку в отношении руководителей и программистов АО «СталкерСофт» на предмет нарушения авторских и смежных прав. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела заявителю было отказано. Почти сразу Анна Бутенко обратилась в Следственное управление Следственного Комитета России по СЗАО, которое возбудило уголовное дело по ст. 146 УК РФ. Ведется следствие, однако все жалобы и ходатайства АО «СталкерСофт» отклоняются или игнорируются», — заявили собеседники издания.

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«Они добросовестные покупатели. Деньги, которые они перечислили «СталкерСофт», должны были предназначаться в том числе для автора ПО. И если компания не рассчиталась с владельцем авторских прав, вины покупателей здесь нет», — говорит эксперт.

Юрист ФБК Legal и патентный поверенный Николай Ужегов утверждает, что отсутствие у компании права на ПО может стать основанием для привлечения покупателей к ответственности.

«Она может быть даже уголовной, если пиратская программа использовалась в целях извлечения дохода, что повлекло значительный ущерб для правообладателя. В большинстве случаев суды скептически относятся к доводам покупателей о том, что они не знали о контрафактном характере покупаемой ими продукции», — заметил Николай Ужегов.

Подробности — в расследовании «Известий»:

«Софт раздора: продавца ПО для многих ведомств подозревают в пиратстве»

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