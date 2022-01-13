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Спорт
Фигуристы России побили мировой рекорд в короткой программе парного катания

Тренер Тарасова поздравила страну с фигуристами-чемпионами

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Российские фигуристы-одиночники после короткой программы стали лидерами чемпионата Европы (ЧЕ), с чем страну и коллег поздравила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, сообщает 12 января «Спорт-Экспресс».

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«Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров. Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места. Поздравляю с замечательной работой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

По итогам короткой программы пьедестал почета заняли российские фигуристы: Андрей Мозалёв (99,76) — первое место, Марк Кондратюк (99,06) — второе и Евгений Семененко (99,04) — третье место. С произвольными программами мужчины выступят 14 января.

12 января российский фигурист Андрей Мозалёв обновил личный рекорд, выступив с короткой программой на ЧЕ в Таллине. Спортсмен прыгнул каскад — четверной тулуп и тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

В этот же день российская спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 16 января в Таллине.

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