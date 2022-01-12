Фигуристы России побили мировой рекорд в короткой программе парного катания
Фигуристы из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе парного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Об этом стало известно в среду, 12 января.
Спортивная пара набрала в короткой программе 82,36 балла. Они теперь лидируют после короткой программы на ЧЕ, сообщила газета «Спорт-Экспресс».
Мишина и Галлямов превысили предыдущее достижение россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на 0,02 балла.
12 января российский фигурист Андрей Мозалев обновил личный рекорд, выступив с короткой программой на ЧЕ. Теперь он занимает первое промежуточное место.
Чемпионат Европы проходит с 10 по 16 января в Таллине.