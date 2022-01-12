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Почти 120 млн рублей выделили на реставрацию Липецкого театра кукол

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В Липецке впервые с 2008 года отреставрируют театр кукол. На эти цели выделили 120 млн рублей, сообщает региональное управление культуры и туризма.

До конца 2022 года планируется привести в порядок фасад здания, оснастить помещения автоматической системой пожаротушения, благоустроить прилегающую территорию и выполнить ряд других работ, пишет LipetskMedia.

Уже в начале января в связи с ремонтом спектакли были перенесены в Липецкий областной краеведческий музей. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Культура».

«Липецкий театр кукол имеет интересную историю и свой индивидуальный стиль. Поставленные на его сцене спектакли оригинальны, они неоднократно получали признание на престижных фестивалях и конкурсах. Мы заботимся о том, чтобы работникам театра было комфортно воплощать свои оригинальные идеи в жизнь, а зрители могли в полной мере проникнуться творческой атмосферой», — прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

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