Пушков ответил на слова Столтенберга о деятельности НАТО в Югославии

Сенатор Алексей Пушков не согласился с заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о созидательной миссии альянса в Югославии. Об этом он высказался 12 января в своем Telegram-канале.

«В результате «прекращения насилия» в Югославии со стороны НАТО путем бомбардировок Белграда и других частей Сербии там погибли 1700 человек и около 10 тыс. человек были ранены. По некоторым данным, погибших было еще больше. Комментарии излишни», — прокомментировал Пушков слова генсека НАТО.

Ранее в этот день Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО заявил, что причиной распада Югославии стали не войска альянса, а внутренние причины государства.

«Югославия распалась не из-за НАТО. Были внутренние причины, по которым Югославия распалась. НАТО вошла гораздо позже, основываясь на мандате ООН, чтобы остановить зверства в Боснии и Герцеговине. Так что вся идея о том, что НАТО использовала военную силу для изменения границ на Балканах, неверна», — сказал Столтенберг .

Заседание Совета Россия–НАТО прошло 12 января в Брюсселе. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

Россия обозначила Североатлантическому альянсу контрмеры, которые она предпримет, если возникнет угроза ее безопасности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе — заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.