Эксперты перечислили основные страхи начинающих водителей

Эксперты сервиса для покупки и продажи автомобилей онлайн «СберАвто» и сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги» провели исследование и выяснили, чего больше всего боятся начинающие российские водители.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 13 января в редакцию «Известий», страх, который чаще всего появляется еще в процессе обучения вождению, — это боязнь сломать машину. Он небезоснователен, ведь при неправильной эксплуатации транспортное средство может выйти из строя.

Еще один страх: окружающие будут смеяться над новичком. Такое опасение часто преследует новичков на дороге: они переживают, что будут слишком медленно ехать или всех пропускать на перекрестках, а бывалые водители станут их обгонять и подрезать.

Кроме того, многим молодым водителям кажется, будто они постоянно нарушают ПДД, поэтому они регулярно находятся в страхе, что их остановит патруль ДПС. При этом зачастую именно начинающие водители более ответственно относятся к соблюдению правил. Риск быть остановленным у новичка ровно такой же, как и у опытного водителя, и это зависит только от манеры вождения и соблюдения правил дорожного движения.

Также новички на дорогах не уверены в своих силах и постоянно проигрывают сценарии аварийных ситуаций у себя в голове. Однако официальная статистика не дает подтверждения тревожным прогнозам: согласно данным ГИБДД России, озвученным по итогам 2021 года, водители с опытом вождения менее пяти лет стали виновниками такого же количества аварий, что и автолюбители со стажем вождения от пяти до десяти лет.

Страх не справиться с парковкой преследует почти каждого выезжающего на дороги начинающего водителя. В связи с этим эксперты советуют новичкам совершать первые поездки в компании опытных знакомых и практиковаться вместе с ними на разных видах парковок.

В августе эксперты сервиса «СберАвто» провели исследование и выяснили, в какие приметы верят российские автолюбители.

Самым популярным суеверием среди автомобилистов стала взаимосвязь между мытьем транспортного средства и вероятностью возникновения дождя. Оно знакомо 58% респондентов, при этом лишь 36% из них считают, что примета действительно работает.