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Россияне остались недовольны качеством сервиса на отечественных курортах

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Во время новогодних каникул россияне, отдыхавшие внутри страны, чаще всего жаловались на низкий уровень сервиса и плохую инфраструктуру, сообщили «Известиям» в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ) по итогам работы горячей линии по защите прав туристов.

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«Более 61% жалоб российских туристов в эти праздники касались низкого уровня обслуживания и качества инфраструктуры на отечественных курортах. На втором месте — порядка 19% — транспортные вопросы, связанные с переносами и задержками рейсов. На третьем — 14% — жалобы, связанные с антиковидными ограничениями и несоблюдением другими отдыхающими противоэпидемических мер безопасности: масочного режима и социальной дистанции», — рассказала руководитель центра, первый вице-президент РФМ Елена Сутормина.

В числе прочих проблем россияне указывали завышенные цены и трудности с возвратом средств за отмененные туры.

Всего с конца декабря на специальную горячую линию центра поступило на 27% жалоб больше, чем прошлой зимой.

«Чаще всего сообщения на горячую линию поступали с наиболее популярных у россиян зимних горнолыжных курортов Сочи и Кавказа, курортов Кавказских Минеральных Вод. Следом по количеству полученных жалоб идут московский регион и Санкт-Петербург. На четвертом и пятом месте соответственно находятся Калининград и Нижний Новгород», — отметила Сутормина.

Ранее, 12 января, Ozon Travel назвал самые желанные направления путешествий для россиян в 2022 году. Так, в наступившем году совершить поездку планируют 82% граждан РФ. Среди стран, которые собираются посетить туристы, — Турция, Египет, Италия, Греция и Испания. При этом 73% планируют путешествовать по России.

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