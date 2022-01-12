Почти 20 автомобилей столкнулись на трассе в Липецкой области

Массовое столкновение автомобилей произошло в Липецке на участке объездной трассы Тамбов–Орел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло около 11:00 по мск. По предварительным данным, в результате аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Причина происшествия пока неизвестна.

Как уточняют очевидцы, участниками ДТП стали почти 20 автомобилей. Также в Сети появилась видеозапись с места происшествия.

Днем ранее в Липецкой области произошло еще одно крупное ДТП. На дороге Липецк–Усмань столкнулись легковой автомобиль марки Skoda и ВАЗ-2110. Пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля, они были госпитализированы.