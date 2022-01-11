Четверо пострадали в крупном ДТП в Липецкой области

Крупное ДТП произошло в Усманском районе Липецкой области. На дороге Липецк–Усмань столкнулись легковой автомобиль марки Skoda и ВАЗ-2110.

Пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля. Все пострадавшие госпитализированы, сообщает Lipetskmedia. Причины случившегося сейчас выясняются.

11 января на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП. Там столкнулись четыре легковых автомобиля и автобус. Пострадала девушка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.