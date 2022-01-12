Врачи перечислили серьезные последствия инсульта

Инсульт является грозным заболеванием, которое требует серьезного отношения, поскольку даже при банальном инсульте с незначительной потерей чувствительности все пациенты получают вторую группу инвалидности. Об этом рассказал реаниматолог, анестезиолог Геннадий Мышков.

Он уточнил, что инсульт может проявиться у человека любого возраста. При этом, несмотря на то что предрасположенность к тяжелому состоянию можно выявить, предсказать, случится ли оно или нет, практически нереально.

«Двигательно-моторная, фразеологическая функции могут немножечко отставать от функций, которые были до получения такой травмы, как ишемический, геморрагический инсульт, но человек может себя достаточно хорошо обслуживать, заниматься трудовой деятельностью. Но, конечно, даже при банальном инсульте с незначительной потерей чувствительности все пациенты получают вторую группу инвалидности. Это очень грозное заболевание, которое требует серьезного отношения», — отметил специалист в интервью Пятому каналу, опубликованном 12 января.

Вместе с тем реаниматолог подчеркнул, что перенесшие инсульт пациенты нуждаются в консервативном лечении. Кроме того, такие люди, по словам врача, нуждаются и в поддерживающей терапии, назначенной неврологами.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, терапевт Алексей Жито напомнил, что при значительном инсульте человек может ослепнуть, а также наблюдать нарушения мимики и проблемы с подвижностью верхних и нижних конечностей. Но под ударом в основном, конечно, скелетная мускулатура — мышцы, добавил эксперт.

«Если поражен совсем небольшой участок головного мозга, то выпадение функции может не случиться, то есть верхние и нижние конечности могут продолжать двигаться и так далее. Это называется микроинсульт. Его, условно говоря, можно даже не заметить», — заключил Жито.

Ранее, 16 ноября 2021 года, ученые Тяньцзиньского медицинского университета пришли к выводу, что употребление кофе или чая может способствовать снижению рисков развития инсульта и деменции. Выяснилось, что люди, которые выпивали или по 2–3 чашки кофе, или по 3–5 чашек чая в день, или по 4–6 чашек и кофе, и чая, имели самую низкую частоту инсульта или слабоумия.