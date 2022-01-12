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Бывший партнер Дурова оценил вероятность блокировки Telegram в Германии

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Бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг в среду, 12 января, в беседе с «Известиями» оценил вероятность блокировки мессенджера в Германии.

Ранее в этот день глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировку мессенджера Telegram в стране, но лишь в случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени. При этом министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку «в одиночку Германия не справится».

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По словам Розенберга, речь идет о не самом популярном в Германии ресурсе, поэтому если у правительства страны есть претензии к Telegram, а он продолжит игнорировать требования немецких законов, есть вероятность его блокировки.

«Скорее всего, это будет блокировка по IP-адресам/автономным системам на уровне протокола BGP. И я практически уверен, что никакого «цифрового сопротивления» и обхода блокировок, как в России, [основатель Telegram Павел] Дуров делать не будет. Германия — одна из крупнейших стран ЕС, демонстративно провоцировать ее власти чревато последствиями. Но любая блокировка по IP-адресам, естественно, обходится с помощью прокси/VPN. Вопрос в том, что далеко не все пользователи будут это делать, а немецкий рынок Дурову, безусловно, важен», — подчеркнул специалист.

Он также добавил, что власти Германии потенциально могут добиться исключения приложений Telegram из App Store и Google Play для пользователей из своей страны, блокировки для них push-уведомлений. Потенциально трафик Telegram также могут убрать с одной из крупнейших в мире точек обмена трафиком DE-CIX, расположенной во Франкфурте и имеющей дочерние точки по всему миру, подчеркнул Розенберг.

«В принципе Германия также может инициировать вопросы выставления претензий и ограничения доступа к Telegram в других странах ЕС. А с учетом того, что основной дата-центр Telegram находится в Амстердаме — потенциальных рычагов воздействия на Дурова тут много», — заключил Розенберг.

При этом исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев, в свою очередь, выразил сомнение, что в Германии дело дойдет до блокировки Telegram.

«В Германии, как и в любой другой стране, в госуправлении есть люди с радикальными идеями, которые привлекают к себе внимание одиозными заявлениями», — выразил мнение Климарев.

Ранее, 29 декабря 2021 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение работы Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, отметила она.

В том же месяце Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию.

Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение закона о защите Сети. Вместе с тем представители Telegram оставили без комментариев соответствующие иски, писало издание Heise Medien.

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