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Захарова рассказала о политкампании против Telegram в ФРГ

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В Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение мессенджера Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале 28 декабря.

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«В пользу введения частичной блокировки уже высказались высокопоставленные чиновники германского минюста, лидеры федеральных земель, сам глава МВД Нэнси Фезер, другие видные политики и чиновники. Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова», — написала дипломат.

Захарова добавила, что Берлин предлагает давить на мессенджер и со стороны Брюсселя потому, что в Германии нет официального представителя Telegram. Его требуют назначить для общения с госорганами Евросоюза.

«Интересно, если в Германии заблокируют Telegram, что станется с русскоязычными аккаунтами немецких СМИ-пропагандистов? И репостнет ли одно из них — DW — материал RT DE с подробным рассказом о том, как обходить блокировку «телеги», — иронично задается вопросом Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала отключение от вещания телеканала RT DE в Германии. По ее мнению, Берлин подобными действиями подвел Москву к необходимости принятия ответных мер, заявила официальный представитель МИД РФ 22 декабря.

Немецкий медиарегулятор MABB 22 декабря вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студии в Москве.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не хотела идти «по пути удушения прессы», однако не исключает ответ на блокировку на Западе российских СМИ. Лавров отметил, что дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы, а желание ответить зеркально возникало не раз.

16 декабря онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch.

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