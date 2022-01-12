Глава МВД ФРГ не исключила отключения Telegram в качестве крайней меры

Глава МВД Германии Нэнси Фезер не исключила блокировки мессенджера Telegram в стране, но лишь в случае, если меры воздействия не подействуют в должной степени. Об этом она заявила в интервью Die Zeit, опубликованном 12 января.

9 января стало известно, что руководству Telegram грозят миллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Так, в соответствии с законодательством страны компания, в частности, была обязана назначить контактное лицо в ФРГ.

«Мы не можем просто так это исключать. Отключение было бы серьезным шагом и абсолютно точно крайней мерой», — сказала Фезер.

Она добавила, что подобный вариант рассматривался. При этом министр высказалась за единый европейский подход к регулировке деятельности мессенджеров, поскольку «в одиночку Германия не справится».

Ранее, 29 декабря 2021 года, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что в Германии набирает обороты политическая кампания за ограничение работы Telegram. В пользу частичной блокировки высказываются министры и высокопоставленные чиновники, отметила она.

В том же месяце Фезер объявила, что ФРГ будет бороться с разжиганием ненависти в Telegram. Она выразила намерение добиться того, чтобы в мессенджере прекратились публичные призывы к насилию.

Также министр напомнила, что Федеральное управление юстиции провело два судебных процесса против Telegram за нарушение «Закона о защите сети». Вместе с тем представители Telegram оставили без комментариев соответствующие иски, писало издание Heise Medien.