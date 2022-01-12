Продажи ипотеки в России за год выросли до 5,7 трлн рублей

В 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат предыдущего года. Об этом говорится в сообщении ВТБ, которое поступило в редакцию «Известий» в среду, 12 января.

Банк ВТБ показал прирост выдач ипотеки почти на 30%, впервые в истории выдав займов на 1,2 трлн рублей.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в прошлом году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ провел по ней каждую третью сделку, оформив 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовалось свыше 25 тыс. клиентов банка, оформивших ссуды более чем на 100 млрд рублей. Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%.

По объему проведенных сделок в минувшем году лидируют Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ за год вырос на четверть и достиг 2,5 трлн рублей.

«Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России и, по нашей оценке, вплотную приблизились к 5,7 трлн рублей. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшило около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тыс. кредитов», — отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка Евгений Дячкин.

По его словам, на динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов и рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии.

По оценке Дячкина, в 2022 году ситуация на рынке жилищного кредитования должна измениться — рынок в ближайшее время ждет охлаждение. Он указал, что ужесточение денежно-кредитной политики Центробанком отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. Однако в этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. Но многое зависит от возможного продления программы льготной ипотеки, добавил он.

В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения — скорректироваться до уровня 2020 года.

Стимулировать рынок жилищного кредитования в 2022 году будет также сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС), на который сейчас сместился фокус внимания государства. В частности, это будет расширение условий госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки, заключил эксперт.

10 января гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет рассказала «Известиям», что в этом году за рамками льготных программ ставки по ипотеке в среднем будут превышать уровень ключевой на 1–1,5%: то могут выйти за 10%. Она считает, что программу льготной ипотеки продлят в текущем году, а ставка по ней сохранится на уровне ниже ключевой.