Актер Алексей Герилович найден мертвым в своей квартире в Москве

Тело российского актера Алексея Гериловича нашли в московской квартире. Об этом сообщил источник «Известий» в среду, 12 января.

Тело 47-летнего артиста нашел его друг во вторник, 11 января. Правоохранителям он рассказал, что Герилович в течение нескольких дней не выходил на связь. Тогда он решил приехать к нему, открыл дверь своим ключом и нашел друга мертвым на полу в кухне.

По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом были найдены лекарства.

По предварительной информации, смерть не носит криминального характера. Для установления причин смерти назначены экспертизы. По факту произошедшего проводится проверка.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, а в 2004 году — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Актер стал известен благодаря исполнению роли бандитов в таких сериалах, как «Глухарь», «закон каменных джунглей», «Отдел», «Стажеры».

Всего за свою карьеру Герилович успел сняться почти в 70 фильмах и сериалах, отмечает телеканал «360». Последним фильмом, в котором он снялся, стал «18+», картина еще находится в производстве.