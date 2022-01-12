Возбуждено дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Красноярском крае

В Красноярском крае полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом в среду, 12 января, сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На место аварии выезжали начальник краевого главка МВД Александр Речицкий, а также специализированная следственно-оперативная группа.

Авария произошла ранее в этот день в районе поселка Кошурниково Курагинского района на 150-м км трассы «Саяны». Столкнулись автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль. После столкновения оба транспортных средства оказались на обочине, сообщает телеканал «360».

В результате четыре человека, находившихся в легковушке, погибли. Еще трое пассажиров автобуса получили ссадины и ушибы, уточняет телеканал «Звезда». Всего в салоне «ПАЗ» находились 15 человек, пишет Life.Ru.

Автобус двигался по маршруту Краснокаменск — Кошурниково — Артемовск — Щетинкино. Предварительно установлено, что легковой автомобиль Nissan Almera выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с движущимся автобусом. По данным прокуратуры, в машине бабушка и дедушка перевозили двоих мальчиков 2005 года рождения, один был их внуком, второй — его знакомым. У одного из мальчиков 13 января должен был быть день рождения, отмечает НСН.

По факту аварии проводится проверка, пишет RT.