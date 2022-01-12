Ведущий Дмитрий Борисов отреагировал на смерть Михаила Зеленского

Ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Михаила Зеленского. По словам Борисова, Зеленский был «настоящим профессионалом» и «очень светлым человеком».

«Жуткие вести из Доминиканы. <...> Соболезнования жене, детям и всем близким, друзьям и коллегам Михаила», — написал Борисов на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, Михаил Зеленский скончался во вторник, 11 января, от инсульта.

12 января в посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) подтвердили информацию о смерти журналиста.

Адвокат Сергей Жорин, который работал с Зеленским на телепрограмме «Прямой эфир», рассказал «Известиям», что новость о кончине ведущего повергла его в шок.

Как сообщил Жорин, смерть Зеленского стала невосполнимой утратой для почитателей таланта знаменитого обозревателя. Ведущий производил впечатление человека, с которым не может случиться подобное, поделился адвокат.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта по фигурному катанию.

В 1996 году Зеленский поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006 года был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017 года был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».