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Isuzu привезет в Россию новый внедорожник

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Японская компания Isuzu в I квартале 2022 года начнет продажи в России рамного внедорожника MU-X. Об этом 12 января сообщает «Авторевю».

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Длина модели составляет 4850 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1875 мм, а в салоне — три ряда сидений. Автомобиль построен на основе пикапа Isuzu D-Max: у них унифицированные рама и ходовая часть.

Новый Isuzu MU-X будет предлагаться с четырехцилиндровым турбодизельным мотором объемом 3,0 л. и мощностью 190 л.с. Единственная коробка передач — шестиступенчатый «автомат» Aisin, полноприводная трансмиссия — с жестко подключаемым приводом передней оси.

6 марта сообщалось, что УАЗ рассматривает возможность организации производства легковых автомобилей иностранного производства.

Иномарками, которые встанут на конвейер в Ульяновске, могут оказаться внедорожник и пикап на платформе Isuzu D-Max и Isuzu MU-X. При этом, если иностранное шасси получится «скрестить» с платформой модели «УАЗ Патриот», то выпускать эти модели будут как под брендом Isuzu, так и «УАЗ».

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