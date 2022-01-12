Опрос показал отношение россиян к переходу на электронные паспорта

Россияне негативно отнеслись к переходу на электронные паспорта без сохранения их бумажных аналогов. Это следует из исследования сервиса SuperJob, в среду, 12 января, сообщает РБК.

Лишь каждый седьмой (14%) респондент захотел, чтобы паспорта, трудовые книжки и другие документы были переведены в электронный формат без сохранения бумажной альтернативы.

38% опрошенных уверены, что необходимо сохранить и электронные, и бумажные документы. 37% полагают, что личные документы должны быть на бумажных носителях и переводить их в электронный вид не следует.

Мнения по этому вопросу нет у 11% участников исследования.

Приверженцев бумажных документов больше всего среди россиян старше 35 лет (40%), а сторонников полного перехода на электронные документы — среди граждан до 34 лет (19%).

Говоря о том, какие еще документы кроме паспорта следует оцифровать, респонденты назвали полис ОМС (36%), свидетельство об ИНН и СНИЛС (по 34%). По 27% респондентов считают необходимым сделать электронной медицинскую карту и водительские права. 25% опрошенных назвали свидетельство о рождении.

2 января в МВД России сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа.

26 декабря начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца прежде всего будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта, выдача которого начнется в 2023 году, станут Москва, Подмосковье и Республика Татарстан.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На ней будут нанесены персональные данные человека, его фотография. Кроме того, по желанию в память смарт-карты можно будет занести такие данные, как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.