Япония заявила протест КНДР из-за испытания гиперзвуковой ракеты

Правительство Японии выразило протест КНДР из-за проведенного Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом стало известно в среду, 12 января.

Протест направлен через посольство в Пекине, сообщает NHK со ссылкой на заявление министра обороны страны Нобуо Киси.

Днем ранее, 11 января, Киси заявил журналистам об усилении обороноспособности страны совместно с Соединенными Штатами и Южной Кореей.

«Мы рассмотрим все варианты, включая обладание так называемыми возможностями нанесения ударов по вражеским базам, и продолжим работать над укреплением нашей обороноспособности», — передает слова министра агентство Kyodo.

12 января КНДР сообщила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Ракета пролетела 1 тыс. км и точно поразила цель. Днем ранее Северной Кореей был запущен неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня был выпущен еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. В Японии экстренно созвали кризисный штаб канцелярии премьера государства.