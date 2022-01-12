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У церемонии вручения премии «Оскар» снова появится ведущий

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Предстоящая церемония вручения премий Американской киноакадемии снова пройдет с ведущим, которого не было уже три года. Транслировать ее 27 марта 2022 года будет телеканал ABC, сообщил 11 января портал Variety.

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Крейг Эрвич, президент стримингового сервиса Hulu Originals и ABC Entertainment, объявил, что «Оскар» вернется к традиции проведения церемонии с ведущим. Он не уточнил, кто может им стать.

«Это мог бы быть я», — пошутил Эрвич.

Он также подтвердил, что исполнительным продюсером церемонии станет Уилл Пэкер, который «чувствует пульс популярной культуры и развлечений», по словам Эрвича.

ABC надеется переломить тенденцию падения рейтингов церемонии «Оскар», которая длится с 2019 года, когда Киноакадемия объявила Кевина Харта ведущим шоу. Скандал с Хартом разгорелся из-за гомофобных твитов многолетней давности, за которые академия призвала его извиниться. После этого церемония 2019 года прошла без ведущего. Рейтинг «Оскара» стал падать и дошел до 10,4 млн зрителей в 2021 году после 23,6 млн в 2020 году.

«Последние две церемонии вручения премии «Оскар» не зря были лишены ведущего, обе они были сумбурными, им не хватало объединяющей структуры, которая станет еще более актуальной в этом году… Этот год должен послужить тревожным сигналом для Академии, чтобы привлечь особую фигуру — любого, кто сможет руководить церемонией и заставить ее работать для телезрителей. Назовите это окончанием теста продолжительностью в несколько лет! Позвоните Вупи Голдберг и попросите ее отсмотреть каждый фильм 2021 года с прицелом на монолог, который всё объясняет. С парой-тройкой шутками, пожалуйста», — порекомендовал боссам церемонии критик Variety Дэн Д'Аддарио.

Ранее во вторник Киноакадемия объявила, что режиссер Гленн Вайс седьмой год подряд будет работать над церемонией вручения премий.

«Вам нужен кто-то с глубокими техническими знаниями и творческими способностями Гленна, чтобы создать шоу «Оскар», которое действительно прославляет всемирную любовь к кино», — сказал продюсер церемонии Уилл Пэкер.

В конце декабря 2021 года короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Всего в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» были представлены 15 картин. Как рассказал «Известиям» член Американской киноакадемии, номинант на премию «Оскар», режиссер Константин Бронзит, у работы Антона Дьякова очень высокие шансы попасть в итоговый список номинантов.

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