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Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 января

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Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в среду, 12 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Температура в столице днем составит –12–10 градусов, ночью, согласно прогнозам, похолодает до –19.

В Подмосковье ожидаемая температура днем — 15–10 градусов ниже нуля, а ночью столбики термометров опустятся до –20 градусов.

Ветер — северный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

10 января главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели. Как она рассказала «Известиям», сейчас Москва находится в зоне атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 4 мм осадков, за сутки высота снежного покрова увеличилась на 5 см. Так, на ВДНХ она составляет 32 см.

В течение недели высота снежного покрова будет увеличиваться — снегопад начнется с вечера 13 января и будет продолжаться до конца 14 января. За это время выпадет значимое количество снега. По ее словам, не исключено, что 14 января температура в Москве превысит ноль градусов, и можно ожидать легкую оттепель.

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