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В Москве выдали первый «паспорт негражданина» России

В Москве первый человек без гражданства получил временное удостоверение личности
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Человек без гражданства впервые получил в Москве временное удостоверение личности, сообщила 11 января член городской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

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«Первым человеком в Москве, который получил так называемый зеленый паспорт негражданина, то есть временное удостоверение личности, стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве (Сахарово) более двух лет, потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», — цитирует ее ТАСС.

Обладатель «паспорта негражданина» родился в Душанбе. Когда ему было пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу Хакимджанов не ходил, вел асоциальный образ жизни. После очередного задержания мужчины полиция выяснила, что у него нет гражданства. Это стало основанием для выдачи временного удостоверения личности, пояснила Меркачева.

С 24 августа 2021 года в России действуют поправки к закону, позволяющие выдать временное удостоверение личности лицам без гражданства. Документ подтверждает личность его обладателя и его пребывание в стране.

В начале января в МВД РФ сообщили, что за 11 месяцев 2021 года количество преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов на территории России, сократилось почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Фиктивная регистрация мигрантов, согласно законодательству, может грозить как штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, так и лишением свободы на срок до трех лет.

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

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