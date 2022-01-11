Посол РФ в Великобритании обвинил НАТО в агрессии Украины

Действия НАТО по отношению к Украине подталкивают Киев к более агрессивной внешней политике. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин во вторник, 11 января.

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», — сказал глава российской дипмиссии в интервью телеканалу Sky News.

Келин сравнил ситуацию с событиями в Грузии в 2008 году, когда стране пообещали членство в НАТО.

«И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», — напомнил посол.

Он заверил, что Россия не собирается «посылать войска» на Украину, и отметил, что вступление Украины и Грузии в НАТО не поспособствует снижению безопасности в Европе и может даже спровоцировать войну. Он добавил, что в действительности Россия стремится снизить напряженность в европейском регионе.

Дополнительно российский посол отметил агрессивные действия НАТО у российских границ: учения ВМС в Черном море и увеличение воинского контингента в Польше.

«Это опасно для нас, есть риск полномасштабной войны, вот почему мы должны действовать. Мы проводим учения, ни для кого не секрет, что войска [России] готовы ответить на любые угрозы», — приводит выдержки из интервью «РИА Новости».

Относительно переговоров по безопасности Келин заметил: Россия хочет договориться «раз и навсегда» о «принципах сосуществования» с НАТО и США для стабилизации обстановки в Европе и закрепить эти положения на бумаге. Также посол заявил, что идея вступления России в НАТО нереалистичная и всегда была такой.

Западные СМИ 11 января оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые накануне состоялись в Женеве. Так, газета The New York Times пришла к выводу, что победа в первой встрече осталась за Россией.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

10 января беседа делегаций России и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа. После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».