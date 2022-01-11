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Британские энергетики извинились за совет согреваться с помощью животных

Британская энергетическая компания извинилась за совет обниматься с домашними питомцами, чтобы сэкономить на счетах за газ
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Британская энергетическая компания Ovo Energy принесла публичные извинения клиентам за призыв почаще обнимать домашних животных зимой. Таким образом энергетики предложили сэкономить на счетах в условиях, когда цены на энергоносители в ЕС резко поднялись. Заявление с извинениями компании, входящей в тройку крупнейших поставщиков энергии в Великобритании, появилось на официальной странице организации.

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«Мы испытываем неловкость и приносим искренние извинения», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что проводят напряженную работу над тем, чтобы найти эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса, а неоднозначные советы давались с целью поддержать клиентов в этот непростой период.

«Мы понимаем, насколько сложной будет ситуация для многих пользователей в этом году, и признаем, что советы были слабо продуманными и не приносящими пользу», — добавили в компании.

Рекомендации, как сэкономить на тепле, были опубликованы в новогодние праздники в газете Financial Times. Поводом для них послужили жалобы клиентов о непомерных ценах на электричество и тепло. В результате пресс-служба Ovo Energy выпустила «простые и сокращающие издержки советы». В них рекомендовалось крутить хулахуп, обнимать домашних питомцев и чаще убираться в доме.

Часть клиентов шуток не поняла и восприняла советы как издевательство. Депутат-лейборист Клайв Льюис и вовсе назвал их клоунскими. Он отметил, что давать подобные советы, когда многие соотечественники стоят перед выбором — включить батарею или купить еды, — неуместно.

Зимой цены на газ в Европе выросли почти в 10 раз и более. Из-за этого счета за тепло и электричество в Великобритании и других странах ЕС достигли рекордных отметок.

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