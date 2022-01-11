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Полиция Великобритании заинтересовалась вечеринкой Бориса Джонсона

Борис Джонсон попал в поле зрения полиции из-за вечеринки в разгар пандемии
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Журналисты из вещательных компаний ITV и Би-би-си обнародовали подтверждения того, что во время первой волны коронавируса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон организовал тайную вечеринку в саду резиденции главы правительства. Несмотря на запрет массовых мероприятий, в мае 2020 года премьер созвал около сотни сотрудников, из которых на дружеское мероприятие пришли 30 человек. Об этом 11 января сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, на вечеринке присутствовал сам премьер вместе с супругой (тогда еще невестой) Кэрри. Приглашения коллегам по электронной почте разослал личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс. В нем он просил сотрудников принести свои напитки, чтобы комфортно провести время в хорошую погоду.

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«Присоединяйтесь к нам с шести вечера и приносите свою выпивку», — говорилось в письме.

Примечательно, что в тот же день министр культуры Оливер Дауден вел очередной коронавирусный брифинг и призвал проводить встречи только вне дома с одним человеком и с соблюдением безопасной дистанции.

О нарушении коронавирусных правил Джонсоном стало известно благодаря двум свидетелям. 7 января о тайной вечеринке написал в своем блоге бывший главный советник премьера Доминик Каммингс. После этого оппозиционная Лейбористская партия заявила, что если присутствие премьера на вечеринке подтвердится, то ему не избежать «серьезных вопросов».

Вечеринка 20 мая — уже не первое нарушение коронавирусных правил, в которых обвиняют Джонсона и его коллег. В декабре 2020 года британские СМИ опубликовали фото, на котором премьер без маски играет с коллегами в викторину. Однако официальное расследование нарушений полицией не проводилось.

Сам Джонсон отвечать на вопросы журналистов отказывается. Во время визита в свой избирательный округ он не смог сказать, присутствовал ли он на мероприятии и для кого был организован фуршет с алкогольными напитками. Тем временем лондонская полиция подтвердила, что начала расследование и находится на связи с правительством в связи с инцидентом.

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