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Дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкино

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Дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкино, огнем охвачено 450 кв. м. По данным «Известий», горит крыша здания.

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Речь идет о здании по ул. Школьная, д. 41Б. В настоящее время ведется эвакуация постояльцев.

«Эвакуировано 20 человек, спасены — семь», — сообщили в ГУ МЧС.

По предварительной информации пострадавших нет.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Отмечается, что проведение проверки поручено Пушкинской городской прокуратуре. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

8 января в пансионате для пожилых людей «Золотой век» в СНТ «Печатник» Кемеровской области произошел пожар. Жертвами возгорания стали четыре человека.

Новость дополняется

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