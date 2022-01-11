Доход курьеров «Яндекса» в новогодние праздники вырос до 50%

Доход сотрудничающих с «Яндексом» курьеров и сборщиков заказов вырос до 50% в новогодние праздники относительно среднего дохода в высокий осенне-зимний сезон. Об этом 11 января «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

В предновогодний период и праздники традиционно растет спрос на доставку. Для того чтобы стимулировать курьеров и сборщиков заказов выходить на работу в это время, сервисы «Яндекс.Доставка», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» вводили различные новогодние бонусы. Отмечается, что «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделили более 25 млн рублей на поддержку партнеров в новогодние праздники.

Кроме того, эти сервисы за свой счет также удвоили чаевые, которые пользователи оставляли курьерам. Так, например, в «Яндекс.Лавке» за этот период сумма чаевых для курьеров увеличилась в шесть раз.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что «Яндекс.Еда» договорилась с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях курьеры могут согреться чаем, кофе, а в некоторых ресторанах курьеров угостят мандаринами или сладостями. Такие места для отдыха курьеры могут найти на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении для партнеров.