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«Яндекс.Еда» и «Лавка» поддержат партнеров в новогодние праздники

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Сервисы «Яндекс.Еда» и «Лавка» выделят более 25 млн рублей на поддержку партнеров в новогодние праздники, дополнительные выплаты получат курьеры и сборщики заказов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 24 декабря «Известиям».

В новогодние дни число заказов привычно возрастает, выплаты помогут партнерам в сильно загруженные дни.

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«Помимо дополнительных выплат, в праздничный период оба сервиса будут удваивать чаевые, которые партнеры получат от пользователей. По данным сервисов, в декабре и январе люди оставляют чаевые чаще: число переводов в этот период может увеличиться до 20% по сравнению с осенью», — отмечается в сообщении.

Также сервисы улучшают функционал приложений, чтобы пользователям было удобнее оставлять чаевые курьерам через приложение. Так, в «Лавке» появилась возможность заранее установить сумму чаевых и сохранить ее для будущих заказов.

Кроме того, «Яндекс.Еда» также договорилась с ресторанами из более чем 50 городов России о поддержке курьеров зимой. В этих заведениях курьеры могут согреться чаем, кофе, а в некоторых ресторанах курьеров угостят мандаринами или сладостями.Такие места для отдыха курьеры могут найти на карте дружелюбных ресторанов, которая есть в приложении для партнеров.

В октябре «Яндекс» запустил спецтариф на аренду самокатов для курьеров: развозящие заказы сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» пользовались самокатами «Яндекс Go» по специальному тарифу — 1 рубль за 1 минуту поездки. Увидеть специальный тариф курьеры могут в приложении «Яндекс Go».

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