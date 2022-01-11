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Виктор Шендерович улетел в Польшу в конце декабря

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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом) покинул Россию в конце декабря. Об этом 11 января сообщил источник «Известий».

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По его данным, Шендерович вылетел в Варшаву 28 декабря 2021 года.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение публициста не может быть связано с его статусом иноагента. По всей видимости, Шендерович пытается скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонента, сказал он.

За день до этого в своих соцсетях Шендерович отметил, что из-за возможного возбуждения уголовного дела в отношении него на основании поданного иска о клевете он решил покинуть Россию и «переждать снаружи».

Министерство юстиции России внесло Виктора Шендеровича и еще семь человек в реестр иностранных агентов 30 декабря. Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

27 ноября Шендерович сообщил, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, к этому он шел много лет, хотя Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович на протяжении шести лет был сценаристом программы «Куклы».

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