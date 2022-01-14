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Астролог дала рекомендации в ретроградный Меркурий

Астролог Архангельская рассказала, чего не стоит делать в ретроградный Меркурий
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В период ретроградного Меркурия — с 14 января по 4 февраля 2022 года — могут наблюдаться сбои и недопонимание в обмене информацией, стоит быть внимательным при подписании документов. Об этом «Известиям» рассказала астролог Ольга Архангельская.

«Ретроградный» в переводе означает «движущийся в обратном направлении». Но на самом деле ни одна планета не движется в обратном направлении — это нам кажется с точки зрения земного наблюдателя. Происходит такая иллюзия из-за разности скоростей планет, движущихся по своим орбитам вокруг Солнца. Так, если бы мы жили на Марсе, планета Земля с периодичностью входила бы в фазу попятного движения, по крайней мере, нам бы так казалось», — сказала эксперт.

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Однако люди с древности наблюдали за небесными телами и отмечали закономерности, одной из которых является ретроградный Меркурий. В этот период могут наблюдаться сбои и недопонимание в обмене информацией, неточности в документах, потеря вещей. Архангельская рекомендовала не планировать на это время покупку средств передвижения: машин, велосипедов, самокатов и прочих, а также телефонов, гаджетов и технического оборудования.

«Задержки в доставке чего-либо, поломки техники тоже могут происходить. Не стоит подписывать новые договоры, ну а если так получилось, то крайне внимательно читайте текст, особенно то, что написано мелким шрифтом. Если вы запланировали медицинское обследование, возможно, что результаты нужно будет перепроверять. Если же вы начали процесс покупки чего-то или же другое важное дело раньше 14 января, можете спокойно продолжать», — рассказала астролог.

При этом в ретроградный Меркурий следует навести порядок в документах дома и на работе, избавиться от лишних бумаг. Можно организовать встречу с давними друзьями и знакомыми, отремонтировать сломанную технику. Также стоит вернуться к забытым делам и проектам, возобновить коммуникацию со старыми клиентами. Особенно чувствительными будут дни разворота планеты, а именно 14 января и 4 февраля, поэтому в это время нужно быть предельно внимательными. И, если это возможно, всё новое лучше начинать с 4 февраля.

Ранее Архангельская дала прогноз для знаков зодиака на 2022 год. В наступившем году, по ее словам, представителям всех знаков рекомендуется направить силы в созидательное русло, быть смелыми и решительными, достигать своих целей.

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