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Астролог дала прогноз для знаков зодиака на 2022 год

Астролог Архангельская дала прогноз для знаков зодиака на 2022 год
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Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», что принесет предстоящий год Голубого (Черного) Водяного Тигра для знаков зодиака.

В 2022 году, по ее словам, представителям всех знаков рекомендуется направить все силы в созидательное русло, быть смелыми и решительными, достигать своих целей.

«Тигр не любит несправедливости — не стоит обижать тех, кто слабее. Водная стихия животного смягчит излишний темперамент и резкость Тигра, придаст дипломатичности и гибкости. Не стоит забывать, что суть этого зверя — царственность», — подчеркнула Архангельская.

ОВЕН. В предстоящем году Овнов ожидает невероятная удача и везение, появится возможность проявить свои лидерские качества. До мая месяца не стоит разглашать планы и мечты, постарайтесь все тщательно обдумать и взвесить. Май обещает увеличение личного влияния, возможны повышения в должности, карьерный рост, изобилие возможностей для воплощения своих планов. Личный магнетизм, невероятное обаяние и щедрость натуры представителей этого знака зодиака будут оценены по достоинству. Стоит остерегаться излишней заносчивости и резкости в словах и поступках.

ТЕЛЕЦ. Год также принесет перемены трудолюбивым Тельцам. Можно смело реализовывать новые проекты, направлять свою созидательную энергию в мир, это ощутимо вознаградится в финансовом эквиваленте. Новые знакомства и сотрудничество как в личной, так и в профессиональной сфере принесут значительные результаты и глубокое чувство удовлетворения. Рекомендуется навести порядок в доме и делах, стоит заняться коллекционированием. Возможна кардинальная переоценка ценностей, новый этап для личностного и духовного роста. При этом нельзя забывать отдыхать, следует делегировать часть обязанностей, иначе есть риск переутомления.

БЛИЗНЕЦЫ. Природная легкость, общительность, остроумие и шарм Близнецов обязательно помогут в достижении поставленных целей. Движение вверх по карьерной лестнице, вступление в брак, смена статуса, социальный рост — всё это им приготовил предстоящий год. Астролог рекомендует быть смелыми и решительными, а также помнить о своем сильном качестве — обладании информацией и умении правильное ее применять. Возможно избавление от вредных привычек. Важно уделить внимание здоровью, соблюдать режим дня и питания. Начните вести ежедневник. Самодисциплина поможет в достижении целей, не стоит разбрасываться по мелочам, сфокусируйтесь и держите курс. Девиз Близнецов на этот год: вижу цель и не вижу преград.

РАК. Ракам предстоящий год несет много новых возможностей. Главное — не упустить их. Это благоприятный год для путешествий, познавания разных культур. Можно смело делиться знаниями и раздавать советы. Отличное время для реализации любых творческих проектов. Хобби может принести доход и признание. Если вы давно хотели написать книгу, поучиться рисовать или танцевать — не откладывайте в долгий ящик, добавляет Архангельская. Рождение детей в семье принесет радость. Высока вероятность влюбиться и встретить родственную душу. Необходимо проявлять аккуратность в сомнительных инвестициях. Излишний азарт может обернуться против самих Раков.

ЛЕВ. В предстоящем году Львы будут особенно привлекательны для противоположного пола. Высока вероятность инвестиций, особенно в недвижимость, но нужно быть внимательным с крупными покупками и заемными деньгами. Хорошее время для занятий психологией, энергетическими практиками. Очень важно прислушиваться к своей интуиции. Приток финансов возможен благодаря открытию своего дела, а также увеличению доходов партнера. Для Львов-предпринимателей открыт путь к сотрудничеству и вливанию партнерских средств. Август отлично подходит для работы над собственным имиджем, сменой гардероба, можно побаловать себя. Не стоит разбрасываться деньгами и тратить их впустую.

ДЕВА. Девам в 2022 году звезды советуют отвлечься от повседневных хлопот и отбросить излишний критицизм. Также стоит обратить внимание на достойного человека, который рассчитывает на взаимность со стороны этого знака зодиака. Астролог рекомендует Девам посмотреть на мир новым взглядом. Ожидается успех в сферах партнерства и брака. Расширяются возможности к сотрудничеству. Можно подписывать новые контракты и соглашения, что существенно увеличит возможности. Не стоит бояться публичности и выступлений перед аудиторией. Дев — консультирующих специалистов приток клиентов не заставит себя ждать. Главное — заявить о себе. Как и для Львов, актуальна тема инвестиций и заемных денег, нужно внимательно читать документы, которые подписываете. Возможно, кто-то серьезно увлечется эзотерикой.

ВЕСЫ. Для Весов год приготовил много неожиданных сюрпризов. Их мягкий напор поможет в переговорах, решении спорных ситуаций. Возможны новые знакомства, партнерства, брак, беременность. Смена места работы на улучшенных условиях, карьерное повышение также не исключено. Может увеличиться объем служебных обязанностей. Стоит проявлять активность, волю и решительность. Нестандартный подход и креативность решений приветствуются. Велика вероятность покупки домашнего питомца с хорошей родословной. Симпатии на работе могут перерасти в более близкие отношения. Следует проявлять аккуратность в выборе партнеров, а также соблюдать свои и чужие личные границы.

СКОРПИОН. Скорпионов также не обойдет удача. Стоит проявлять активность и предприимчивость. Любовь и страсть могут быть основными трендами года. Творческое вдохновение может поглощать полностью, так что не нужно забывать позаботиться о себе. Возможны изменения на работе и в карьере. Для многих полезно затеять ремонт в доме, избавиться от ненужного хлама или же просто сделать перестановку мебели. Не исключены многочисленные поездки, командировки, переезды. С мая по октябрь количество работы и обязанностей прибавится. Любимое дело должно принести заметную прибыль. Многих представителей знака мир одарит детьми или внуками. Не стоит в этом году поддаваться негативным мыслям, следует культивировать оптимизм и веру в себя.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам год Тигра подарит возможность расширения и улучшения жилищных условий. Также можно приумножать количество имеющейся недвижимости. Хорошо менять мебель в доме на более лучшую, делать дорогостоящий ремонт. Рекомендуется проверить систему отопления, канализации и воды, возможны неполадки и протечки. Актуальна тема обучения и поездок. Если были разногласия в ближайшем окружении, самое время прояснить ситуацию и объявить перемирие. Важно уделить больше времени старшему поколению, устраивать семейные праздники, рекомендуется составить родовую книгу. Изучение истории, а также истории собственного рода может быть очень полезно для Стрельцов. Следите за рационом питания, есть тенденция к перееданию, советует астролог.

КОЗЕРОГ. В грядущем году Козероги могут рассчитывать на получение прибыли от ранее сделанных инвестиций и проектов. Создавайте дополнительные источники доходов, параллельные с основной работой. Освоить новые методы работы, обучение в любой сфере положительно отразится на финансовом благополучии. Не нужно бояться экспериментировать. Расширение связей и новые контакты отлично расширят возможности роста как в профессиональной, так и в личной сферах. Возможно начало преподавательской деятельности. Открытие бизнеса в сфере обучения также может существенно повысить доход. Поездки и путешествия приветствуются. Отлично для восстановления сил и здоровья посетить горы.

ВОДОЛЕЙ. Год предоставит Водолеям огромное количество возможностей для реализации идей и замыслов. Астрологи рекомендуют не упускать шансы и смело идти к своей мечте. Активность, целеустремленность напрямую связана с финансовым благополучием. Самое время запустить новые проекты, однако желательно вести учет средств. Появится возможность в полной мере погасить задолженности, если такие имеются. Плавание и водные процедуры хорошо скажутся на самочувствии. Актуальна тема обучения, командировок и переездов. Желательно развивать свои таланты. Финансовые операции могут благотворно отразиться на благополучии.

РЫБЫ. В предстоящем году фортуна целиком и полностью на стороне Рыб абсолютно во всем. А если представитель этого знака зодиака рожден в год Тигра, то сомневаться в успешности года не приходится. Ваша личность станет заметной и популярной, к вам будут прислушиваться и советоваться. Общественное признание и стремительный рост доходов. Не стоит бояться экспериментировать с имиджем. Хорошо вкладываться в себя. Некоторые представители знака запустят свои бренды, что принесет большой успех, в том числе и в сфере финансов. Спонсорская поддержка может оказаться вовремя и весьма кстати. Помощь, несомненно, придет, причем откуда не ждали. Не исключено яркое знакомство, которое может привести к серьезным отношениям и браку. Не стоит забывать, однако, что «везет тому, кто везет», поэтому пассивность не приветствуется.

22 августа астрологи представили рейтинг пяти знаков зодиака, влюбляющихся и привлекающих к себе внимание противоположного пола чаще других. Так, список самых любвеобильных знаков возглавил Скорпион — он влюбляется особенно часто и располагает к себе обаянием.

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