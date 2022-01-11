Прямой эфир
Мир
Молдавия предложила «Газпрому» отменить авансовую плату за газ
Экономика
В ООН заявили о подорожании продуктов в мире на 28% за год
Мир
Шойгу рассказал о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Общество
Биатлонист Чудов назвал утратой для спорта смерть олимпийского чемпиона Алябьева
Мир
Самолет Минобороны вывез из Казахстана 145 россиян
Общество
Центр им. Гамалеи спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в РФ в январе
Общество
Синоптик предупредил о грядущих в Москве морозах и барическом «днище»
Общество
За сутки в России выявили 17 525 новых случаев COVID-19
Мир
В бундестаге выразили надежду на запуск «Северного потока – 2» в 2022 году
Политика
Горсовет Симферополя отправил в отставку главу города Валентина Демидова

В Тверской области сторонника «М.К.У.» задержали за подготовку терактов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У.» задержали за подготовку терактов, у него изъяты инструкции по изготовлению бомб. Об этом 11 января сообщает Центр общественных связей ФСБ.

День страха: как брежневская Москва столкнулась с терроризмом
Преступники были приговорены к расстрелу

«В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов — гражданин Украины, лидер «М.К.У.». — Ред.) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в Telegram, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

«В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу», — добавили в ФСБ.

13 декабря стало известно, что ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» в 37 российских регионах. Уточняется, что в числе задержанных — трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. При этом еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В июле сообщалось, что в Белгороде задержали семь сторонников «М.К.У.». Согласно данным ФСБ, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских. При этом в ходе обысков у задержанных были изъяты холодное оружие, а также экстремистские материалы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021