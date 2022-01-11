В Тверской области сторонника «М.К.У.» задержали за подготовку терактов

В Тверской области сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У.» задержали за подготовку терактов, у него изъяты инструкции по изготовлению бомб. Об этом 11 января сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Краснова (Егор Краснов — гражданин Украины, лидер «М.К.У.». — Ред.) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что задержанный дает признательные показания, а его преступная деятельность подтверждается перепиской в Telegram, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

«В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу», — добавили в ФСБ.

13 декабря стало известно, что ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» в 37 российских регионах. Уточняется, что в числе задержанных — трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. При этом еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

В июле сообщалось, что в Белгороде задержали семь сторонников «М.К.У.». Согласно данным ФСБ, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских. При этом в ходе обысков у задержанных были изъяты холодное оружие, а также экстремистские материалы.