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В России задержали 106 сторонников украинской неонацистской группировки

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ФСБ России задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Следственный комитет расследует в отношении Краснова уголовное дело о подготовке убийств и инициировал его объявление в международный розыск.

Уточняется, что в числе задержанных сторонников «М.К.У.» установлено трое администраторов интернет-сообществ организации, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Помимо прочего в Пензенской области и Республике Коми пресечена преступная деятельность аффилированных с «М.К.У.» двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек.

Решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности.

Ранее, в июле, в Белгороде задержали семь сторонников неонацистской организации «М.К.У.». Согласно данным ФСБ, неонацисты планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и гражданских. При этом в ходе обысков у задержанных были изъяты холодное оружие, а также экстремистские материалы.

ФСБ с начала года провела несколько крупных спецопераций по задержанию сторонников «М.К.У.». В общей сложности с марта в России было задержано около 60 неонацистов.

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