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Синоптик предупредил о грядущих в Москве морозах и барическом «днище»

Тишковец предупредил, что на Москву надвигаются сильные морозы и барическое «днище»
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, которые продержатся двое суток.

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В своем Instagram во вторник, 11 января, специалист рассказал, что в Центральной России в ближайшие сутки суровый нордический ветер будет закачивать в тыл циклона более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5–7 градусов ниже климатической нормы. Уже в течение вторника обозначится «обратный» суточный ход температуры, когда днем будет холоднее, чем прошедшей ночью.

Днем температура воздуха в столице понизится до -11…-13 градусов, а ночью мороз окрепнет до -15…-17 градусов. В Московской области столбики термометров опустятся до -12…-17 градусов на юге и до -17…-22 градусов на севере региона.

Днем в среду, 12 января, температура в Москве составит -11…-13 градусов, в области — -10…-15 градусов. Как отметил Тишковец, это самые низкие температурные показатели в 2022 году.

По словам специалиста, морозы продержатся ближайшие двое суток, однако уже в пятницу, 14 января, резко потеплеет, а столбики термометров устремятся к отметке в 0 градусов, пишет сайт kp.ru. Между тем атмосферное давление упадет с показателя в 757 мм рт. ст. до 720 мм рт. ст., что, как отметил Тишковец, является барическим «днищем». Он уточнил, что падение атмосферного давления на 37 мм рт. ст. негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 11 января в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица. Днем столбики термометров покажут -11…-9 градусов, а ночью похолодает до -16 градусов. Ветер ожидается северный со скоростью 5−11 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., пишет REGNUM.

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