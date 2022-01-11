Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 января

Облачная погода, а также небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве во вторник, 11 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит 11–9 градусов мороза, ночью похолодает до –16 градусов ниже нуля

На территории Московской области синоптики прогнозируют от –13 до –8 градусов днем и до –19 градусов — ночью.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ранее, 10 января, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о предстоящей оттепели. Как рассказала специалист «Известиям», сейчас Москва находится в зоне атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 4 мм осадков, за сутки высота снежного покрова увеличилась на 5 см. Так, на ВДНХ она составляет 32 см.

В течение недели высота снежного покрова будет увеличиваться — снегопад начнется с вечера 13 января и будет продолжаться до конца 14 января. За это время выпадет значимое количество снега. По ее словам, не исключено, что 14 января температура в Москве превысит ноль градусов, и можно ожидать легкую оттепель.