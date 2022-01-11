Эксперты назвали самые востребованные в России авто с пробегом

Эксперты «Авито Авто» провели исследование и выяснили, какие автомобили с пробегом пользовались наибольшим спросом у россиян в 2021 году.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 11 января в редакцию «Известий», в топ-10 наиболее востребованных в России моделей первые строчки продолжают удерживать Lada Priora и Lada 2114. Модель Lada Granta в этом году заняла третью строчку. Автомобили Lada Kalina и Ford Focus находятся на четвертой и пятой строчках соответственно. Седан Lada 2107, как и в прошлом году, заняла шестую строчку. Hyundai Solaris и Kia Rio поднялись в рейтинге на одну позицию и заняли седьмое и восьмое место соответственно. Замыкают топ-10 по итогам 2021 года Lada 2110 и Lada 4×4 («Нива»).

Отмечается, что в прошедшем году продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране выросли на 4,6% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость подержанной машины за год выросла на 20,8% и составила 349 000 рублей.

12 ноября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев. Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным.