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Эксперты спрогнозировали сроки открытия для россиян стран Европы и Азии

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Полноценные путешествия в страны Европы для россиян могут стать доступны уже весной, а вот открытия Китая и Индонезии в ближайшей перспективе ждать не стоит, сообщили «Известиям» эксперты туротрасли.

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Несмотря на продолжение пандемии, границы стран открываются, мы ждем дальнейших смягчений, сказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Думаю, что недавно открывшийся для привитых россиян Израиль облегчит правила въезда уже в конце зимы, максимум — весной. И примерно тогда же для российских туристов может полноценно открыться Европа», — предположил эксперт.

С ним согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он напомнил, что в Европейской комиссии по туризму ранее сообщили, что надеются на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной 2022 года.

Менее позитивный прогноз по странам Юго-Восточной Азии: так, в 2022 году российским туристам, скорее всего, по-прежнему будут недоступны поездки в Китай. В этой стране россияне массово посещали остров Хайнань, а также пограничные с РФ города, напомнил Алексан Мкртчян. Лояльности не стоит ждать и от таких стран, как Индонезия и Камбоджа.

«Азия без российских туристов потеряла миллионы долларов. В первую очередь это такие страны, как Китай, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Южная Корея. Только недавно для россиян открылся Вьетнам и тайский Пхукет. Но сейчас туда летает примерно в 10–15 раз меньше туристов, чем до пандемии. Думаю, что до конца марта условия по въезду этими двумя странами будут смягчены», — отметил он.

Что касается открытия для россиян острова Бали в Индонезии, то пока об этом даже нет разговоров, добавил Алексан Мкртчян.

Подробности — в материале «Известий»:

«Ключ для старта: как страны меняют правила въезда для туристов из России»

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