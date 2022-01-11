Ученые рассказали об опасном для человека вирусе в крови домашних животных США

В образцах крови, взятых задолго до начала пандемии у кошек из различных регионов США, обнаружены антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Университета Теннесси.

По мнению американских исследователей, это можно объяснить только тем, что животные контактировали с другим вирусом, спайковый белок которого настолько похож на аналогичный белок возбудителя COVID-19, что вызывает в организме выделение кросс-реактивных антител против него. Это антитела, которые вырабатываются после контакта с одним возбудителем инфекции, но защищают и от других, похожих возбудителей.

Ученые Университета Теннесси полагают, что потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек прямо сейчас.

Кошки могут стать идеальным резервуаром для новых мутаций неизвестного пока вируса, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. А через домашних питомцев новый вирус может передаться человеку.

«Как это бывает с другими вирусами, которые циркулируют среди животных — видоизменяются, а потом приходят к человеку в виде нового штамма и вызывают новую волну заболевания, так же может быть и с этим новым вирусом», — отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

По словам эксперта, предсказать патогенный потенциал такой волны и ее опасность для человека сложно. Но теоретически такое явление однозначно может иметь место, потому что разные виды коронавируса уже пересекали межвидовой барьер, в том числе от животного к человеку.

В России среди домашних животных подобный вирус не выявлен, сообщили «Известиям» российские эксперты.

«Надо сказать, что у нас тестируется очень мало животных. Наша страна довольно закрыта как в плане передачи информации внутри страны, так и в другие страны», — подчеркнула представитель Национальной ветеринарной палаты, главный врач ветклиники «Белый клык» в Москве Татьяна Краснова.

Россельхознадзор не предоставил «Известиям» комментарии относительно инфекции, выявленной учеными из США. В то же время в ведомстве сообщили, что в России с мая 2020 года проводятся исследования восприимчивости животных к SARS-CoV-2. За это время было изучено более 2 тыс. проб, взятых у кошек, собак, птицы, крупного и мелкого рогатого скота, свиней и всех видов куньих. Из них коронавирус был обнаружен всего у двух кошек — из Москвы и Тюмени.

Подробности о возможности новой эпидемии — в материале «Известий»:

«Котов ко всему: новая пандемия может начаться с домашних питомцев»