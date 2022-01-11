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Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП

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Кредитные организации запускают переводы между юрлицами через систему быстрых платежей (СБП). Первыми этот функционал пропилотировали Райффайзенбанк и Делобанк, сообщили «Известиям» их представители.

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Каковы будут особенности новой услуги

Новый сервис позволит юрлицам, включая индивидуальных предпринимателей, выполнять и получать оплату мгновенно, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, подчеркнула директор Делобанка Ирина Кузьмина. Сейчас платежи между компаниями проводятся только в рабочее время в будни. Функционал позволит перечислять средства мгновенно, тогда как сейчас B2B-платежи идут от нескольких часов до дней, добавили в Райффайзенбанке.

«Благодаря новому сервису СБП бизнес получит удобный и выгодный платежный инструмент, который доступен в режиме 365х24х7 даже в выходные и праздничные дни. Важным преимуществом В2В-переводов является то, что средства на счет получателя зачисляются мгновенно. Компании в нашей стране со множеством часовых поясов смогут выстраивать непрерывный бизнес, не беспокоясь о доступности межбанковских взаиморасчетов», — сообщили «Известиям» в НСПК.

Запустить сервис переводов между юрлицами через СБП в 2022 году также планируют в МКБ, ПСБ, Газпромбанке, «Абсолюте», «Открытии», Почта Банке, МТС Банке и Росбанке, заявили «Известиям» их представители. В УБРиР этим сервисом интересуются, но сроки его реализации пока не установили.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Прошло мгновенно: банки запускают переводы между юрлицами через СБП»

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