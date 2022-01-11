ВОЗ назвала «Дельтакрон» следствием лабораторной ошибки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала предполагаемый гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» лабораторной ошибкой. Такое заявление сделала глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в понедельник, 10 января.

По ее словам, «открытый» учеными с Кипра штамм не является комбинацией известных мутаций вируса. Скорее всего, это просто результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.

В связи с этим Керкхове призвала не употреблять термин «Дельтакрон», ведь он подразумевает комбинацию вариантов вируса, чего на самом деле не произошло, как утверждает она на своей странице в Twitter.

Об ошибочной природе происхождения штамма заявил и руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он сообщил, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой, так как получить смесь вариантов коронавируса можно при несоблюдении правил работы лаборатории — например, если анализ проводился недостаточно опытным сотрудником.