Прямой эфир
Мир
В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников
Мир
Миротворцы ОДКБ остановили беспорядки в Казахстане
Мир
Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону Японского моря
Экономика
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
Мир
Глава Pfizer заявил о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту
Мир
США заявили об ожидании новых контактов с РФ по безопасности в ближайшие дни
Мир
Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО
Мир
Второй самолет ВКС доставил 84 граждан РФ из Казахстана в Москву
Спорт
«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
Общество
Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России
Сюжет:

ВОЗ назвала «Дельтакрон» следствием лабораторной ошибки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала предполагаемый гибридный штамм коронавируса «Дельтакрон» лабораторной ошибкой. Такое заявление сделала глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове в понедельник, 10 января.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

По ее словам, «открытый» учеными с Кипра штамм не является комбинацией известных мутаций вируса. Скорее всего, это просто результат загрязнения образца или оборудования во время секвенирования генома коронавируса.

В связи с этим Керкхове призвала не употреблять термин «Дельтакрон», ведь он подразумевает комбинацию вариантов вируса, чего на самом деле не произошло, как утверждает она на своей странице в Twitter.

Об ошибочной природе происхождения штамма заявил и руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он сообщил, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой, так как получить смесь вариантов коронавируса можно при несоблюдении правил работы лаборатории — например, если анализ проводился недостаточно опытным сотрудником.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021