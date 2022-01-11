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В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников

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Непрошедшие вакцинацию 34 сотрудника департамента полиции и погранохраны Эстонии были уволены. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила газета Postimees со ссылкой на руководителя отдела кадров департамента Катре Лоо.

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По ее словам, непривитые сотрудники занимали различные должности в отделениях департамента по всей стране. Кроме того, она отметила, что в случае необходимости на их место наймут новых.

«Некоторые сотрудники, получившие первоначальную юридическую защиту до 7 января 2022 года, подали новое заявление о предоставлении первоначальной юридической защиты, и департамент не уволит их, пока суд не примет решение», — уточнила Лоо.

В настоящее время департамент ведет судебный процесс с почти 40 сотрудниками,. Будут ли эти люди освобождены от должностей, выяснится с течением времени.

29 ноября правительство Австрии решило ввести штрафы для всех, кто откажется прививаться от коронавируса. Согласно черновому проекту закона об обязательной вакцинации, он будет распространяться на всех жителей республики с февраля 2022 года. Штраф за отказ от прививки будет составлять €3600, а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. Для тех, кто дважды проигнорирует уведомление властей о необходимости сделать прививку, взыскание увеличится до €7200.

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