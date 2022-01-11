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Стали известны детали обстановки в Алма-Ате

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Ситуация в Нур-Султане и Алма-Ате, как убедились корреспонденты «Известий», еще далека от нормальной: по-прежнему нет стабильного интернета — его включают по расписанию на четыре часа утром. Закрыты все обменники валюты, в центре города не работает ни один банкомат, прилегающие к сожженному акимату районы патрулируют группы военных.

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Отмечается, что нет людей ни на рынках, ни на улицах, ни во дворах. По словам военных, патрулирующих улицы Алма-Аты, в первую ночь мародеры грабили пекарни и винные магазины. Сотрудники коммунальных служб собирают расколотую брусчатку — участники беспорядков метали массивные плитки в полицию.

Как заявил госсекретарь Казахстана Ерлан Карин, протесты «послужили лишь дымовой завесой», ей воспользовались криминальные группы, которые выступили авангардом противостояния с силами правопорядка. Затем последовали точечные террористические атаки. Он пояснил, что обстановка в стране остается напряженной.

«Достаточно серьезный риск сохраняется, все службы приведены в полную готовность. На улицах нашей столицы, в принципе, заметно это напряжение. Поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность», — уточнил Карин.

В понедельник ситуацию обсуждали и на заседании лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил: конституционный порядок в стране восстановлен, но антитеррористическая операция продолжается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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