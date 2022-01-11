Прямой эфир
Мир
Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону японского моря
Экономика
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
Мир
Глава Pfizer заявил о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту
Мир
США заявили об ожидании новых контактов с РФ по безопасности в ближайшие дни
Мир
Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО
Мир
Второй самолет ВКС доставил 84 граждан РФ из Казахстана в Москву
Спорт
«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
Общество
Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России
Политика
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Мир
Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января

Суд Мадрида отклонил иск экс-банкира Пугачева к РФ

Высший суд Мадрида окончательно отклонил иск экс-сенатора Пугачева к России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира Сергея Пугачева к России о выплате ему $14,5 млрд. Об этом стало известно в понедельник, 10 января.

Американский «невозвращенец» Межпромбанка
Американский «невозвращенец» Межпромбанка
С бывшего председателя совета директоров рухнувшей кредитной организации Джеральда Ковальски пытаются взыскать $16 млн

«Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — передает «РИА Новости» текст постановления палаты по гражданским и уголовным делам.

В апреле 2015 года арбитражный суд Москвы признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в доведении банка до банкротства.

Суд тогда обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безрезультатно.

В 2015 году Пугачев, сославшись на полученное им в 2009 году французское гражданство, инициировал международное арбитражное разбирательство против России с требованием выплатить ему $14,5 млрд. По словам экс-банкира, его права как французского инвестора нарушили. В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования беглого банкира. Тот следом задумал оспорить решение арбитража в Высшем суде Мадрида.

24 октября 2018 года суд Лондона обязал бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева продать свой дом в британской столице стоимостью £8,9 млн (свыше $11,5 млн) для наращивания конкурсной массы кредитной организации. Реализация активов Пугачева производится по требованию Агентства по страхованию вкладов, выступающего в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021