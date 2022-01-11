Суд Мадрида отклонил иск экс-банкира Пугачева к РФ

Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего банкира Сергея Пугачева к России о выплате ему $14,5 млрд. Об этом стало известно в понедельник, 10 января.

«Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — передает «РИА Новости» текст постановления палаты по гражданским и уголовным делам.

В апреле 2015 года арбитражный суд Москвы признал экс-сенатора Пугачева и еще троих топ-менеджеров разорившегося в 2010 году Межпромбанка виновными в доведении банка до банкротства.

Суд тогда обязал Пугачева выплатить 75,6 млрд рублей. Предприниматель впоследствии пытался добиться отмены этого решения в нескольких инстанциях, но безрезультатно.

В 2015 году Пугачев, сославшись на полученное им в 2009 году французское гражданство, инициировал международное арбитражное разбирательство против России с требованием выплатить ему $14,5 млрд. По словам экс-банкира, его права как французского инвестора нарушили. В июне 2020 года международный арбитраж отклонил требования беглого банкира. Тот следом задумал оспорить решение арбитража в Высшем суде Мадрида.

24 октября 2018 года суд Лондона обязал бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева продать свой дом в британской столице стоимостью £8,9 млн (свыше $11,5 млн) для наращивания конкурсной массы кредитной организации. Реализация активов Пугачева производится по требованию Агентства по страхованию вкладов, выступающего в качестве конкурсного управляющего Межпромбанка.