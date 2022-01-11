Политолог заявил о невозможности РФ уступить США в вопросе нерасширения НАТО

Вопрос о нерасширении Североатлантического альянса на восток является для России ключевым, и она не может уступить в нем США. Такое мнение в понедельник, 10 января, высказал в интервью «Известиям» политолог Андрей Кошкин.

«Сергей Рябков как профессионал и дипломат весьма высоко оценивает подготовку команды дипломатов со стороны Соединенных Штатов. Вчерашний сет в формате двух часов официального ужина вызвал у него потрясающее впечатление. А сегодня восемь часов конструктивной работы, конечно же, для него является приятной высокопрофессионально подготовленная команда, которая вела как с одной, так и с другой стороны конструктивный диалог. Вот под таким впечатлением он начал брифинг свой, но, к великому сожалению, когда его атаковали журналисты острыми вопросами, сам боевой дух как-то снизился, хотя Рябков считает себя непревзойденным оптимистом», — отметил эксперт.

По словам Кошкина, России и США пока не удалось найти точек соприкосновения по вопросу нерасширения НАТО на восток.

Как подчеркнул политолог, ключевой для России вопрос пока не был прояснен, соответствующее решение будет принято после переговоров 12 января.

«Отступать некуда, надо ставить вопрос жестко, как и ставит вопрос российская команда дипломатов в Женеве», — заключил он.

Ранее, 10 января, представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты надеются на новые контакты с Россией по перспективам дискуссий по безопасности в ближайшие дни. Он также добавил, что американская делегация на переговорах США и России в Женеве выдвинула несколько предложений по двусторонним мерам для улучшения безопасности, и подчеркнул, что Вашингтон не намерен начинать обсуждать с Москвой ограничения на членство в НАТО.

Ранее этим же днем, 10 января, Сергей Рябков по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности заявил, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя. Он также подчеркнул, что Москве нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса. Кроме того, дипломат отметил, что российской стороне «надоело вести пустые разговоры», и Москве необходимы «железобетонные, юридически значимые гарантии».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты надеются на новые контакты с Россией по перспективам дискуссий по безопасности в ближайшие дни. Он также добавил, что американская делегация на переговорах США и России в Женеве выдвинула несколько предложений по двусторонним мерам для улучшения безопасности, и подчеркнул, что Вашингтон не намерен начинать обсуждать с Москвой ограничения на членство в НАТО.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они продлились примерно 7,5 часов. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате. Российскую сторону представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую делегацию возглавляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.